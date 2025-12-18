Ignoti per scherzo o forse per una sleale concorrenza hanno modificato il numero di telefono di un ristorante-pizzeria che ha sede a Canicattì. Sino a quando i proprietari non si sono accorti di quello che stava accadendo chi chiamava telefonicamente il loro numero riceveva risposta da altri. Alla fine scoperto quello che era avvenuto immediatamente i titolari dell’attività commerciale hanno provveduto a ripristinare il tutto. “Purtroppo- scrivono i titolari dell’esercizio commerciale- negli ultimi giorni ignoti hanno modificato il nostro numero di telefono sulla pagina google causando problemi di comunicazione. Se avete chiamato e ricevuto risposte inappropriate o informazioni sbagliate vi assicuriamo che non si trattava di noi. Questo spiacevole episodio frutto di uno “scherzo” di cattivo gusto ci ha causato non pochi inconvenienti. Non lasceremo cadere la questione e faremo chiarezza sull’accaduto per tutelare la nostra reputazione. Vogliamo- concludono- scusarci sinceramente con tutti i nostri clienti per i gravi disagi che avete riscontrato negli ultimi giorni nel tentativo di contattarci”.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
CLASSIFICA EDUSCOPIO: I LICEI DI CANICATTÌ ANCORA AI VERTICI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Con grande soddisfazione, i Licei “Ugo Foscolo” di Canicattì si confermano come una realtà scolastica di assoluta eccellenza nel territorio e nella provincia di...
Orgoglio ravanusano: Alessandro Gattuso tedoforo a Gela per Milano Cortina 2026
Una giornata carica di emozione e significato quella vissuta oggi a Gela, dove la torcia olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa...
Campobello di Licata, Si presenta libro ” Le signorine del Bar America”
" Le signorine del Bar America"" è il libro di Lina Infuso, scrittrice di Campobello di Licata, che sarà presentato lunedì...
Sicilia express subito quasi sold out, duemila biglietti venduti in mezz’ora
Si registra uno straordinario successo del Sicilia Express, l’iniziativa della Regione Siciliana per raggiungere l’Isola in treno durante il periodo delle festività natalizie. Oltre...
Campobello di Licata, In vigore Provvedimento contro gli incendi
Sino al 31 dicembre in vigore il provvedimento per scongiurare i pericoli incendi. E’ fatto divieto, in prossimità dei boschi e nei...
Novena di Natale 2025 a Campobello di Licata
“”Novena di Natale 2025, per comunicare insieme verso la grotta”” a Campobello di Licata. Giovedì 18 dicembre, nella Chiesa della Beata Maria Vergine...
Quarantacinque incidenti per lo più mortali ma non è colpa della Palermo Sciacca, analisi...
Non ci sono criticità ma solo errori umani, imprudenza, alta velocità e sorpassi azzardati. E’ la conclusione alla quale sono arrivati gli esperti dopo...