Ignoti per scherzo o forse per una sleale concorrenza hanno modificato il numero di telefono di un ristorante-pizzeria che ha sede a Canicattì. Sino a quando i proprietari non si sono accorti di quello che stava accadendo chi chiamava telefonicamente il loro numero riceveva risposta da altri. Alla fine scoperto quello che era avvenuto immediatamente i titolari dell’attività commerciale hanno provveduto a ripristinare il tutto. “Purtroppo- scrivono i titolari dell’esercizio commerciale- negli ultimi giorni ignoti hanno modificato il nostro numero di telefono sulla pagina google causando problemi di comunicazione. Se avete chiamato e ricevuto risposte inappropriate o informazioni sbagliate vi assicuriamo che non si trattava di noi. Questo spiacevole episodio frutto di uno “scherzo” di cattivo gusto ci ha causato non pochi inconvenienti. Non lasceremo cadere la questione e faremo chiarezza sull’accaduto per tutelare la nostra reputazione. Vogliamo- concludono- scusarci sinceramente con tutti i nostri clienti per i gravi disagi che avete riscontrato negli ultimi giorni nel tentativo di contattarci”.