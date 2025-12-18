Con grande soddisfazione, i Licei “Ugo Foscolo” di Canicattì si confermano come una realtà scolastica di assoluta eccellenza nel territorio e nella provincia di Agrigento. L’ultima edizione della classifica Eduscopio.it, pubblicata dalla Fondazione Agnelli, posiziona nuovamente l’istituto ai vertici per la preparazione degli studenti agli studi universitari.

Il portale Eduscopio, strumento prezioso per studenti e famiglie, analizza i risultati universitari e lavorativi dei diplomati, fornendo un orientamento affidabile nella scelta della scuola superiore. L’obiettivo è chiaro: identificare gli istituti che meglio preparano al percorso accademico o all’ingresso nel mondo del lavoro.

Quest’anno, i Licei “Ugo Foscolo” di Canicattì si distinguono particolarmente negli indirizzi **Scientifico** e **Linguistico**, conquistando la **prima posizione** nella provincia di Agrigento. Per l’indirizzo **Classico**, l’istituto ottiene un ottimo punteggio con l’indice FGA (che considera media dei voti e crediti universitari acquisiti), collocandosi tra i migliori della zona.

Un risultato che premia l’impegno costante della comunità scolastica: dalla dirigente scolastica, dott.ssa Rossana Maria Virciglio, al corpo docente, passando per il personale tutto. I dati evidenziano un progressivo miglioramento rispetto agli anni precedenti, testimonianza di un’offerta formativa sempre più qualificata e attenta alla crescita integrale degli studenti.

I Licei di Canicattì si affermano così come un polo formativo di riferimento, capace di formare giovani preparati, motivati e pronti ad affrontare le sfide future.