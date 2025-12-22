

Il Comune è destinatario di diversi finanziamenti pubblici ed è intendimento dello stesso, partecipare a bandi nazionali e regionali relativi a opere pubbliche.

Considerata la carenza di personale qualificato all’interno dell’Ufficio tecnico comunale e che, per gli interventi indicati, si rende necessario affiancare ai Rup del Comune profili professionali idonei, finalizzati all’espletamento di attività di supporto, il funzionario del settore dei Lavori pubblici intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni per l’affidamento di incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Progetto, nell’ambito di procedimenti complessi e non. Per ulteriori informazioni gli interessati possono chiedere informazioni alla Pubblica Amministrazione o all’ufficio preposto.

Giovanni Blanda