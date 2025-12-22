L’Europa è un continente eterogeneo, con notevoli variazioni nei prezzi dei prodotti alimentari da un paese all’altro. L’Europa nord-occidentale, che comprende paesi come Svizzera, Norvegia, Francia e Lussemburgo, tende ad essere più costosa. Al contrario, i paesi del Sud-Est e dei Balcani occidentali presentano i prezzi alimentari più bassi in assoluto. L’Italia è tra i 16 paesi con i prezzi più alti per i prodotti alimentari. Tuttavia, c’è anche un paradosso. Mentre i prezzi dei prodotti alimentari sono più bassi in alcuni paesi rispetto all’intera UE, le famiglie di questi paesi spesso spendono una quota maggiore del loro budget per il cibo. Perché il cibo è una delle spese più ingenti delle famiglie in Europa: rappresenta in media circa l’11,9% della spesa nell’UE e può raggiungere il 20% in paesi come la Romania. Anche i prezzi dei prodotti alimentari variano significativamente in Europa. Secondo Euronews, l’indice dei prezzi dei prodotti alimentari di Eurostat fornisce un’utile base di confronto. Se il paniere alimentare medio dell’UE è fissato a 100 euro, l’indice può essere utilizzato per indicare quanto costerebbe lo stesso paniere in ciascun Paese. Un livello dei prezzi superiore a 100 indica che un paese è più caro della media europea, mentre una percentuale inferiore a 100 indica che è più economico. Secondo Eurostat, nel 2024 la Macedonia del Nord era il Paese più economico per il cibo tra 36 Paesi europei. Un paniere alimentare costava in media 73 euro, il 27% in meno rispetto alla media UE. La Svizzera è il Paese più caro, con prezzi dei prodotti alimentari superiori del 61,1% rispetto alla media UE. Lo stesso paniere costa 161,1 euro. La Macedonia del Nord è un paese candidato all’adesione all’UE (non ne è ancora membro, ma ha accordi commerciali attivi con l’UE), mentre la Svizzera non fa parte dello SEE e si affida invece a una rete di accordi bilaterali con l’UE. Nell’UE, la Romania (74,6 €) ha il prezzo più basso per i prodotti alimentari, mentre il Lussemburgo (125,7 €) quello più alto. I prodotti alimentari sono più economici del 25,4% in Romania e più cari del 25,7% in Lussemburgo rispetto alla media UE. Dopo la Svizzera in cima alla classifica, altri due paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) completano la top three: Islanda (146,3 €) e Norvegia (130,6 €).I paesi dell’EFTA sono membri non appartenenti all’UE che cooperano con il blocco principalmente in materia di commercio e accesso al mercato, mantenendo al contempo un maggiore controllo nazionale su leggi, confini e politiche. Anche in Danimarca (119,3 €), Irlanda (111,9 €), Francia (111,5 €), Austria (110,9 €) e Malta (110,9 €) i prezzi dei prodotti alimentari sono almeno del 10% più alti rispetto alla media UE. L’Europa sudorientale e i Balcani occidentali presentano i prezzi dei prodotti alimentari più bassi in assoluto. A parte la Macedonia del Nord e la Romania, la Turchia (75,7 €), la Bosnia-Erzegovina (82,5 €), il Montenegro (82,6 €) e la Bulgaria (87,1 €) sono ben al di sotto della media UE. Anche la Serbia (95,7 €) e l’Albania (98,7 €) sono più economiche rispetto all’UE. Tra i “Big Four” dell’UE, i prezzi dei prodotti alimentari sono più alti della media UE anche in Italia (104 euro) e Germania (102,9 euro). La Spagna (94,6 euro) è più economica del 5,4% rispetto all’UE. Se la media nell’UE è di 100 euro, quanto costa il cibo in tutta Europa? (I dati si riferiscono al 2024). La maggior parte dei paesi dell’Europa centrale e diversi paesi dell’Europa orientale restano al di sotto o vicini alla media dell’UE, tra cui Slovacchia, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. In Europa occidentale i prezzi dei prodotti alimentari sono generalmente più elevati e i paesi scandinavi sono tra i più cari d’Europa. Anche la Grecia tra i 14 paesi più cari (105,1 €) nella lista del 2024. Nel gruppo “Alimenti e bevande analcoliche”, ELSTAT ha registrato un aumento del 2,6% su base annua nell’ottobre 2025. Questo aumento si aggiunge ai già rapidi aumenti dei mesi precedenti, creando un costo cumulativo che incide direttamente sul bilancio familiare. Il quadro di novembre, basato sui dati preliminari di Eurostat, conferma la pressione. L’inflazione complessiva in Italia è balzata a un picco elevato nel 2022 (media 8,1%), per poi rallentare nel 2023 (media 5,7%), con i dati più recenti che mostrano un’inflazione stabile intorno all’1,2% a novembre 2025, indicando una forte volatilità, partendo da livelli bassi nel 2021 e 2020, e una forte risalita nel 2022 a causa di fattori economici globali, principalmente a causa dell’energia, ma l’aumento dei prezzi per la categoria più ampia “Alimentari, bevande alcoliche e tabacco” mostra che le pressioni inflazionistiche nell’alimentazione di base rimangono forti e strutturali. Ilaria Benedetti, professore associato dell’Università della Tuscia, ha osservato che fattori strutturali come i costi di produzione, l’integrazione della catena di approvvigionamento e l’esposizione agli shock globali giocano un ruolo chiave nelle differenze. “Le economie più piccole e particolarmente aperte, spesso con valute soggette a forti fluttuazioni, hanno subito una maggiore ricaduta dell’aumento dei costi dell’energia e dei fattori di produzione agricola durante la pandemia e il conflitto tra Russia e Ucraina”, ha dichiarato a Euronews. Benedetti ha sottolineato che queste differenze di prezzo sono importanti perché il loro impatto dipende da quanto le famiglie devono spendere per il cibo. In diversi paesi dell’Europa orientale e sudorientale, il cibo rappresenta oltre il 20% della spesa delle famiglie, mentre nelle economie ad alto reddito la quota è solitamente inferiore al 12%.”Di conseguenza, lo stesso aumento dei prezzi ha conseguenze molto più pesanti laddove i redditi sono più bassi”, ha aggiunto. “La ragione più importante è la differenza di reddito e salari”, ha detto a Euronews Business Alan Matthews, professore al Trinity College di Dublino. I paesi con salari medi più elevati, come Danimarca e Svizzera, tendono ad avere prezzi alimentari più elevati perché i costi del lavoro nell’agricoltura, nella produzione e nella vendita al dettaglio vengono trasferiti ai consumatori. “Anche le differenze nella tassazione, in particolare l’IVA sui prodotti alimentari, spiegano alcune di queste differenze”, ha aggiunto. Alcuni paesi impongono un'aliquota IVA inferiore o addirittura nulla sui prodotti alimentari, come l'Irlanda, mentre in altri, come la Danimarca, i prodotti alimentari sono soggetti all'aliquota IVA standard. Matthews ha sottolineato che i prezzi dei prodotti alimentari saranno influenzati anche dalle preferenze dei consumatori. Ad esempio, i consumatori dei paesi dell'Europa settentrionale e occidentale potrebbero acquistare una percentuale maggiore di prodotti biologici o di alta qualità, oppure potrebbero preferire prodotti di marca rispetto ai prodotti più costosi dei supermercati. Jeremiás Máté Balogh, professore associato presso l’Università Corvinus di Budapest, ha affermato che queste differenze di prezzo hanno implicazioni per la sicurezza alimentare, soprattutto se considerate in relazione al reddito disponibile. “Mentre i paesi ad alto reddito riescono ad assorbire l’aumento dei prezzi, le famiglie a basso reddito dell’Europa centrale e orientale si trovano ad affrontare un onere sproporzionato, anche se i prezzi nominali dei prodotti alimentari sono più bassi”, ha dichiarato a Euronews. Il livello dei prezzi di Eurostat, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non tiene conto del reddito delle famiglie, pertanto questi livelli non sono adeguati all’accessibilità economica. Ad esempio, in Danimarca il cibo è costoso, ma lì le persone hanno un reddito disponibile più alto, quindi possono comprare più pane.