Accertamento in entrata delle somme dovute dall’ Asp di Agrigento a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune, per l’inserimento di soggetti con disabilità psichica in comunità alloggio, decurtato dalla quota di compartecipazione a carico degli utenti dal contributo regionale ottenuto per ciascun anno all’ente. La somma è di euro 107.195, 69. Atto a sindaco, segretario comunale, ufficio contratti e settori comunali.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, comunue: inserimento di soggetti con disabilità psichica in comunità alloggio
