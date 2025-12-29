

Adunanza ordinaria del Consiglio comunale, Lunedi ( 29 dicembre), alle ore 18,30, presso il Palazzo di Città, sala “” Giudici Saetta e Livatino””.” Quattro gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui l’aggiornamento del catasto dei percorsi soprassuoli dal fuoco e l’istituzione del “” catasto incendi boschivi,

nonché il riconoscimento del debito fuori bilancio, relativo alla delibera di Giunta Municipale del 13 novembre scorso, sull’approvazione e copertura di spesa dei lavori di somma urgenza e la rimozione degli alberi caduti a seguito del forte evento meteorico del 24 settembre passato.

La seduta – l’ultima del 2025 – è stata convocata dal presidente consiliare Angelo Gianluigi Intorre.

Giovanni Blanda