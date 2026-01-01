“Esprimiamo apprezzamento per il via libera da parte della Giunta di Governo al finanziamento per il nuovo ospedale di Alcamo. Una decisione che va nella direzione da noi tanto sollecitata di dare dignità in termini di servizi a un territorio vasto”. Lo dichiara il segretario territoriale Cisl Fp Palermo Trapani e segretario regione Cisl Fp Sicilia, Marco Corrao, che sottolinea l’importante lavoro svolto dalla commissaria dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, che si è impegnata, come ha detto Corrao, “per far valere le ragioni di una realtà come quella della provincia di Trapani, in cui servono più servizi socio assistenziali e sanitari”. “Auspichiamo che l’iter per la realizzazione – aggiunge Corrao – sia veloce in modo da garantire ai cittadini la presenza di un importante presidio sul territorio”.