Ultima adunanza dell’anno 2025 del Consiglio comunale, convocato dal presidente Angelo Gianluigi Intorre. La seduta, in via ordinaria, si è svolta, presso il Palazzo di Città, sala “” Giudici Saetta e Livatino””.” Erano 4 gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui l’aggiornamento del catasto dei percorsi soprassuoli dal fuoco e l’istituzione del “” catasto incendi boschivi. Il punto è stato approvato con sette voti favorevoli (maggioranza) e due astenuti (minoranza). Esitato anche il riconoscimento del debito fuori bilancio, relativo alla delibera di Giunta Municipale del 13 novembre scorso, sull’approvazione e copertura di spesa dei lavori di somma urgenza e la rimozione degli alberi caduti a seguito del forte evento meteorico del 24 settembre passato. Anche in questo caso sono stati sette i voti a favore, mentre gli astenuti sono stati due.

Giovanni Blanda