Risorse aggiuntive per i nuovi ospedali di Alcamo e Siracusa. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute Daniela Faraoni, ha approvato lo stanziamento di fondi integrativi per assicurare la piena copertura finanziaria di entrambe le opere: 34 milioni di euro per il presidio del Trapanese e 47,8 milioni per quello siracusano, utilizzando le disponibilità residue dell’articolo 20 della Legge 67/88 destinate all’edilizia sanitaria.

“Con questi stanziamenti dimostriamo l’impegno concreto del governo regionale nel garantire ai cittadini strutture sanitarie moderne ed efficienti – dice il presidente della Regione, Renato Schifani -. Stiamo portando avanti una profonda riforma del sistema: abbiamo rivoluzionato le modalità di selezione dei dirigenti sanitari per garantire il merito, abbiamo avviato un ambizioso piano di edilizia sanitaria che include il nuovo polo pediatrico di Palermo e oggi completiamo il finanziamento di opere strategiche come Alcamo e Siracusa. Al momento del mio insediamento – sottolinea il presidente – ho assunto davanti ai siciliani un impegno preciso: tutelare il loro diritto alla salute. È una responsabilità che sento profondamente e che onorerò fino in fondo. Le sfide sono enormi, ma stiamo mettendo in campo tutte le risorse necessarie per restituire ai siciliani la sanità che meritano”.

Il nuovo ospedale di Alcamo

Nel dettaglio, il nuovo ospedale in provincia di Trapani, il cui progetto definitivo prevede un investimento complessivo di 55 milioni di euro, era già stato inserito nell’Accordo di programma sottoscritto dalla Regione con il ministero della Salute e il ministero dell’Economia nel marzo 2021, con uno stanziamento di 21 milioni di euro. Con la decisione della giunta vengono ora assegnati i restanti 34 milioni necessari (di cui 32,3 milioni di quota Stato e 1,7 milioni di quota Regione) completando così il quadro finanziario dell’opera. Dopo il decreto di ammissione a finanziamento da parte del ministero della Salute, ora possibile grazie al reperimento delle risorse mancanti, si potrà procedere all’affidamento dei lavori.

Il commento del trapanese assessore Turano

“So quanta amarezza e delusione ha generato in passato la falsa promessa della realizzazione del nuovo ospedale di Alcamo. Bene, oggi, grazie al presidente Renato Schifani che ha mantenuto l’impegno con gli alcamesi è stato finanziato con 55 milioni di euro il nuovo ospedale di Alcamo. È una grande notizia per gli alcamesi e per tutta la provincia di Trapani. Grazie alla Lega, a Fratelli d’Italia, a Forza Italia e agli Autonomisti dopo 70 anni si realizza il sogno di un nuovo ospedale in città per garantire nuovi servizi” afferma l’assessore regionale Mimmo Turano, dopo il via libera della giunta regionale allo stanziamento di nuovi fondi per la costruzione di un nuovo nosocomio ad Alcamo.

Il nuovo ospedale di Siracusa e i fondi fin qui insufficienti

Per quanto riguarda Siracusa, la giunta ha approvato l’utilizzo di 47,8 milioni di euro (di cui 45,4 milioni di quota Stato e 2,3 milioni di quota Regione), che inizialmente dovevano gravare sul bilancio dell’Asp siracusana. Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 420 milioni di euro (di cui 48 milioni di attrezzature con fondi Pnrr e Psn), è adesso interamente finanziato con risorse nazionali e regionali, evitando così che l’Azienda sanitaria debba costituire un fondo aziendale di accantonamento e liberando risorse che potranno essere investite nella sanità del territorio.

Gennuso: “Da governo grande attenzione al siracusano”

“È un ulteriore segnale di attenzione e responsabilità verso la salute dei cittadini di Siracusa e della provincia da parte del Presidente Renato Schifani e della sua squadra di Governo. Lo stanziamento approvato dalla Giunta Schifani completa il finanziamento di un’opera strategica come sarà appunto il nuovo ospedale di Siracusa, evitando all’Asp di Siracusa di ricorrere a fondi propri” dice il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, commenta l’ok della Giunta Schifani all’utilizzo di 47,8 milioni di euro (di cui 45,5 milioni di quota Stato e 2,3 milioni di quota Regione) per il nuovo ospedale di Siracusa.

“Ringrazio il presidente Renato Schifani e l’assessore alla Salute Daniela Faraoni per aver completato il finanziamento di un’opera strategica – aggiunge Gennuso – evitando che l’Azienda sanitaria debba ricorrere a fondi propri e liberando così risorse da investire direttamente nella sanità del territorio. È la prova che questo Governo regionale mette al centro dei propri interventi il diritto alla salute dei cittadini, assicurando strutture moderne ed efficienti. Il nuovo ospedale di Siracusa, che prevede un investimento complessivo di 420 milioni di euro, è così interamente finanziato con fondi nazionali e regionali, permettendo all’Asp di Siracusa di liberare risorse da poter investire nella sanità provinciale”.