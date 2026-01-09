Sarà Ravanusa ad aprire la stagione 2026 dell’attività sportiva paralimpica siciliana, si svolgeranno nella città del Monte Saraceno Sabato 10 Gennaio, su mandato della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale i Campionati Regionali di società di Tennistavolo, che di fatto daranno il via alla stagione sportiva 2026.

Organizzati dalla Pro Sport Ravanusa del presidente Giancarlo La Greca, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo A.Manzoni di Ravanusa con in testa la dirigente Marilena Giglia ed il coordinatore Francesco Sortivo, il Comitato Regionale dell’ACSI Sicilia e del Comune di Ravanusa, la manifestazione si svolgerà presso la nuova palestra scolastica del plesso “Vittorini”.

Una giornata di vero sport con protagonisti una settantina di atleti paralimpici provenienti da tutta la Sicilia che si contenderanno il titolo regionale di società.

Non abbiamo esitato a concedere la struttura dice la dirigente Marilena Giglia, l’evento non rappresenta solo una competizione agonistica di alto livello, ma è una celebrazione della determinazione, della tecnica e della forza dello sport oltre ogni barriera. Sarà un’occasione unica per promuovere i valori dell’inclusione sociale attraverso lo sport.

La scelta di Ravanusa per l’apertura della stagione sportiva non è un caso, l’ASD Pro Sport che curerà tutta l’organizzazione non solo da ampie garanzie organizzative, ma l’assegnazione rappresenta un segnale tangibile al movimento sportivo paralimpico, che nel giro di qualche anno ha fatto si che la città agrigentina divenisse punto di riferimento di centinaia di atleti, grazie alle attività svolte presso il centro multiservizi di Ravanusa.

Appuntamento quindi sabato prossimo 10 Gennaio a partire dalle ore 10, augurando a tutti i partecipanti un grosso in bocca al lupo.