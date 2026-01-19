La sicurezza degli impianti elettrici negli ambienti sanitari – cliniche, studi medici, ambulatori e laboratori di analisi – rappresenta un tema cruciale per la tutela della salute di lavoratori e pazienti. In questi contesti, caratterizzati da particolari criticità tecniche, anche un guasto o un errore negli impianti elettrici può comportare rischi gravi e immediati.

Proprio per approfondire questi aspetti, Confartigianato Palermo e Inail organizzano il seminario “La qualificazione dei lavoratori del settore elettrico e gli impianti elettrici negli ambienti medici assimilati”, in programma il 20 gennaio alle 15 al President Hotel di Palermo, in via Francesco Crispi 230.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare imprese, tecnici e cittadini sull’importanza della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con un focus specifico sugli ambienti della sanità pubblica e privata. Il seminario si inserisce nell’ambito di un protocollo di collaborazione tra Confartigianato Imprese Sicilia e Inail Sicilia, volto a promuovere una maggiore qualificazione professionale nel settore elettrico.

I lavori saranno moderati dal vicesegretario di Confartigianato Palermo Fabio Pellerito e si apriranno con i saluti istituzionali del segretario provinciale di Confartigianato Palermo Giovanni Rafti, del presidente degli elettricisti di Confartigianato Palermo Biagio Rosella Musicò e del direttore Inail Uot Palermo Vincenzo Nastasi.

Seguiranno gli interventi tecnici di Francesco Paolo Sofia e Maurilio Bellissimo, dedicati al tema della “Qualificazione dei lavoratori del settore elettrico e all’applicazione della norma CEI 11-27”, e di Pietro Amodeo e Giancarlo Sunseri, che approfondiranno gli aspetti legati agli “Impianti elettrici negli ambienti medici e assimilati”.

Il seminario è aperto al pubblico e la partecipazione è gratuita, previa registrazione online al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2NEidFwaW3TfOManph02PNUqUKakdyI5F303O5RNlu2EIbA/viewform