Il Comune di Campobello di Licata, con decreto sindacale, ha sancito l’incarico legale all’avvocato Giovanni Rinzivillo, del foro di Agrigento. L’incarico di esecuzione dell’ordinanza per l’assegnazione della somma emessa dal Tribunale di Agrigento in favore del Comune di Aragona come terzo pignorato. Il Sindaco di Campobello, Vito Terrana, ha incaricato il responsabile del Secondo settore comunale Sviluppo economico ed Entrate a sottoscrivere il disciplinare di incarico.
Giovanni Blanda
