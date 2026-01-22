Dopo le proteste di diversi comuni della zona ionica sul tema sanità, ora anche il comune di Castel Di Iudica si trova in emergenza senza un’ambulanza operativa, per mancanza di personale . “ Un fatto gravissimo,” afferma il primo cittadino. “Nonostante sia stato adottato un regolamento molto rigido per garantirne il funzionamento.”

Il sindaco Ruggero Strano annuncia battaglia : “Nel nostro comune l’ambulanza del 118 prevista H24 ferma per mancanza di personale , unico vero presidio di tutela , colpisce un territorio già fortemente penalizzato sul piano sanitario, esponendo i miei concittadini a conseguenze drammatiche in caso di interventi urgenti e soccorsi tempestivi. In un caso, un dipendente si è sentito male, abbiamo dovuto aspettare quasi un’ora l’ambulanza che arrivava da Ramacca e ancora , durante un evento , si è atteso l’arrivo del mezzo di soccorso da altro comune.

Episodi che si stanno ripetendo con frequenza e che mi preoccupano come primo garante della salute pubblica del mio comune. Nel frattempo la polizia locale, attraverso un regolamento comunale, sta procedendo ad elevare multe proprio a causa della mancanza dell’ambulanza. Tutto ciò è inaccettabile, ho già contattato l’on. Laccoto presidente della Commissione Regionale Sanità, affinché intervenga subito su questa vicenda . La salute dei cittadini non può aspettare!!!”conclude il sindaco Strano.