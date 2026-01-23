Nel quadro dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, i militari del Nucleo Investigativo hanno tratto in arrestoun 40enne, residente a Catania, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, fermarestando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’operazione è il risultato di una mirata attività investigativa avviata dai militari in forza alla 2^ sezione del Reparto, specializzata nel contrasto agli stupefacenti e ai reati predatori che, attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno monitorato i movimenti dell’uomo per ricostruirne le presunte attività illecite nel contesto cittadino. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito, infatti, di individuare un’abitazione situata nei pressi di via Forlanini, ritenuta punto di occultamento dello stupefacente.

A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare, durante la quale i militari hanno scovato, nascosto in un armadio, uno zaino contenente ben 25 panetti di hashish, per un peso complessivo lordo di oltre 2 chilogrammi, accuratamente confezionati e pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio. Il sequestro ha permesso di sottrarre alla rete criminale una consistente quantità di droga destinata alle piazze di spaccio locali che avrebbe fruttato oltre 30.000 euro.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 40enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.