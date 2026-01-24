“I danni provocati dal ciclone Harry in diverse aree del territorio sono gravi e diffusi e richiedono una risposta straordinaria. È necessario chiedere formalmente al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di calamità e, nel frattempo, prevedere già nel collegato alla Finanziaria l’appostamento di risorse economiche adeguate per far fronte alle situazioni di maggiore emergenza”. Lo dice Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, sottolineando come l’eccezionale evento atmosferico abbia messo in ginocchio infrastrutture, abitazioni, attività produttive e il comparto agricolo, causando disagi pesantissimi a famiglie e imprese.

“Non possiamo limitarci a interventi tampone – prosegue Caronia –. Occorre programmare fin da subito strumenti finanziari concreti, inserendo nel collegato alla Finanziaria regionale risorse dedicate alle emergenze climatiche, che consentano interventi rapidi di ripristino, messa in sicurezza e sostegno ai soggetti colpiti”.

Caronia evidenzia inoltre la necessità che la Regione si faccia portavoce presso il Governo nazionale delle istanze dei territori danneggiati: “È fondamentale avviare un’interlocuzione immediata con l’esecutivo, affinché venga riconosciuto lo stato di calamità naturale, condizione indispensabile per sbloccare fondi straordinari e garantire ristori adeguati”.

“Di fronte a eventi di questa portata – conclude – le istituzioni hanno il dovere di agire con tempestività, responsabilità e visione. Le comunità colpite dal ciclone Harry non possono essere lasciate sole”.