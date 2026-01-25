Manifestazione di interesse del Comune. Indagine di mercato per la selezione di professionisti, finalizzata all’affidamento di ingegneria e architettura. Collaudo tecnico (strutturale) e amministrativo in corso d’opera. E’ intenzione dell’amministrazione comunale procedere al conferimento degli incarichi professionali per i lavori di riconversione, con demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico esistente per la realizzazione di un asilo nido in via Hemingway.
Giovanni Blanda
