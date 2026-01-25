Il Comune di Campobello di Licata ha revocato la recente ordinanza che disponeva il trasferimento delle classi scolastiche dall’istituto “Guglielmo Marconi” all’ ‘istituto “” Tevere”. Detto trasferimento era avvenuto giorni addietro, allorquando non risultava attivata l’ utenza del gas da parte della società con cui era stata contrattualizzata la fornitura e, pertanto, non risultava possibile attivare l’impianto di riscaldamento, nonostante i solleciti eseguiti.

Giovanni Blanda