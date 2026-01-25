Sono stati ufficialmente aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno diversi edifici scolastici superiori della città di Licata, grazie a un intervento del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Gli interventi riguarderanno i seguenti istituti: I.I.S. “Re Capriata” – via Campobello, I.I.S. “E. Fermi” – via Campobello, I.T.C. e G. “Curella” – sede centrale I.I.S. “E. Fermi” – via Re Grillo, Liceo Classico “Linares” – via Malfitano, Liceo Classico “Linares” – piazza Gondar.

“Si tratta di lavori importanti, finalizzati a migliorare le condizioni strutturali e funzionali degli edifici scolastici, a beneficio degli studenti, del personale scolastico e dell’intera comunità”, dice il sindaco Angelo Balsamo che ringrazia il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Presidente Giuseppe Pendolino, e il consigliere provinciale dott.ssa Anna Triglia per l’impegno costante e l’attenzione concreta dimostrata nei confronti del territorio licatese.”Un risultato significativo che conferma la collaborazione istituzionale e l’importanza di investire nella sicurezza e nella qualità delle strutture scolastiche della nostra città”, ha concluso il primo cittadino.