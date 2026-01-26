

Atto ammnistrativo – una determina dirigenziale – firmato dal Comando di Polizia locale, guidato dall’ ispettore Salvatore Cutaia. Il Comune ha sancito l’accertamento dei proventi del Codice della strada, dai mesi di ottobre a dicembre passati, per 79 trasgessori, soggetti obbligati in solido che hanno violato le norme del codice. Il documento è stato trasmesso al sindaco, segretario comunale e ai servizi di segreteria.

Giovanni Blanda