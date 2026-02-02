Il Dirigente del Coordinamento provinciale catanese di Italia Viva, Carmelo Finocchiaro, lancia un appello “a tutte le forze politiche responsabili dei Consigli comunali dei 58 Comuni della provincia di Catania, affinchè si proceda ad indire la rottamazione dei tributi locali per incassare subito e quindi aiutare economicamente i cittadini a pagare senza difficoltà”. <
Carmelo Finocchiaro (Italia Viva Catania): “Attivare nei Comuni la rottamazione dei tributi locali ed aiutare i cittadini”
