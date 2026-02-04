“La UIL FPL esprime profonda solidarietà alle popolazioni del Sud e delle Isole colpite dal maltempo, con un pensiero particolare alla comunità di Niscemi, segnata da una tragedia che ha sconvolto famiglie e territori. Di fronte a un dolore così profondo sentiamo il dovere di ringraziare chi sta operando senza sosta per la sicurezza delle persone: soccorritori, volontari e dipendenti pubblici dagli Uffici tecnici alla Polizia locale, fino a tutte le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego impegnati giorno e notte in condizioni spesso difficilissime”.

Lo dichiara Rita Longobardi, segretaria generale UIL FPL, che aggiunge: “Il loro lavoro, soprattutto nelle fasi di emergenza, dimostra in modo concreto il valore del lavoro pubblico e la sua funzione essenziale per la tenuta delle comunità”. “In queste ore – prosegue Longobardi – la Sicilia e i siciliani stanno mostrando un grande senso di solidarietà e umanità, attraverso una mobilitazione diffusa a sostegno delle famiglie colpite. È il volto migliore del nostro Paese, quello che nei momenti più difficili sa farsi comunità e non lasciare indietro nessuno”.

“Non basta intervenire dopo. È il momento di investire seriamente nella prevenzione del rischio idrogeologico, con politiche strutturali, programmazione, manutenzione del territorio e risorse adeguate. Anni di disattenzione e di progressivo indebolimento delle strutture pubbliche locali hanno reso più fragili territori già esposti a rischi evidenti. Non si possono più piangere tragedie annunciate” continua Longobardi, che conclude “In un mondo sempre più fragile e segnato da eventi estremi, il pubblico non può arretrare: il lavoro pubblico e il servizio pubblico sono fondamentali per garantire coesione sociale, giustizia e prevenzione. La UIL FPL è e sarà sempre al fianco delle cittadine e dei cittadini, delle lavoratrici e dei lavoratori e di chi ogni giorno si prende cura del bene comune. La solidarietà è un valore, la prevenzione una responsabilità”.