Lo smartphone è diventato indispensabile più di un orologio al polso, non usciamo di casa senza averlo in tasca o nella borsa. Lo usiamo per i pagamenti, per fare le foto, per inviare i messaggi e anche per fare una partita online al casino con gli amici. Circa il 95,6% delle persone adulte navigano online, per un totale di più di 64 ore al mese a testa passate su mobile. E la scelta principale che abbiamo è tra Android e iOS, ma perché c’è questa divisione così netta?

Le differenze nella vita di tutti i giorni tra Android e iOS

Android punta sulla varietà e sulla personalizzazione. C’è ampia scelta di modelli e di prezzi, le interfacce si adattano, ci sono tante integrazioni con i servizi Google e la connettività più aperta rispetto al mondo Apple. iOS, invece, gioca la carta dell’esperienza chiavi in mano, offre un’ottima coerenza tra iPhone, iPad e Mac, gli aggiornamenti sono distribuiti in modo uniforme e c’è molto focus sulla privacy e sulla sicurezza. In pratica, chi vuole smanettare trova in Android un ecosistema perfetto, mentre chi preferisce la semplicità, il supporto prolungato e l’integrazione stretta spesso preferisce iOS. Intanto, l’uso di Internet da mobile continua a crescere, quasi 44 milioni di italiani online hanno totalizzato in media circa 70 ore nel mese. Non c’è dubbio sul fatto che il cellulare ormai sia il nostro device preferito.

Cosa prediligono gli italiani: qual è l’ecosistema più amato

Per capire le preferenze non basta guardare i listini, servono i numeri. Nel 2025 l’audience online è rimasta molto alta. Se guardiamo come si suddivide il traffico online in base al brand, in Italia a dicembre 2025 Apple risulta in testa con circa il 31,9%, seguita da Samsung al 29% e da Xiaomi al 10,8%. È un indizio di un pubblico premium forte, soprattutto nelle grandi città, mentre la galassia Android resta ancora molto diffusa perché offre una grande varietà di modelli e tante fasce prezzo. Nel frattempo, sul piano europeo, pare che Android sia al primo posto nel traffico mobile (circa 65,5% in Europa). Diciamo che l’Italia si muove con delle dinamiche simili: Android ampio per diffusione, iOS molto solido nei segmenti medio-alti.

Prezzi, aggiornamenti, app e pagamenti: quale sistema è più adatto a te?

La scelta arriva dai bisogni concreti. Ecco come dovresti orientare la tua scelta:

Vuoi spendere meno e cambiare spesso? Android ti offre più scelta sotto i 400-500 euro, con degli schermi grandi, delle batterie capienti e delle fotocamere versatili. I brand competono sulle promozioni e sui trade-in, quindi puoi trovare delle buone offerte.

Preferisci aggiornamenti regolari, integrazione con Mac/iPad e servizi “tutto connesso”? iOS ti semplifica la vita se usi già l’ecosistema Apple: AirDrop, iMessage, Wallet e Continuity facilitano la gestione.

I dati 2025 raccontano due certezze: il telefono è ormai il primo schermo (più di nove italiani su dieci navigano da mobile) e il pubblico italiano si distribuisce tra una forte base Android e un’area iOS molto influente sul traffico e sulla spesa media. Lo smartphone viene usato per tutto, dall’online banking alle partite brevi alle slot online, tutto è a portata di mano e accessibile.