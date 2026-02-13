Il Consiglio Provinciale di Agrigento ha approvato nella seduta di stamani la relazione semestrale del Presidente Pendolino e alcuni debiti fuori bilancio.

Nella sua relazione, il Presidente Pendolino ha evidenziato il complesso passaggio da anni di gestione commissariale al nuovo ciclo dell’ex Provincia Regionale, alla quale è stato restituito un ruolo centrale nella governance del territorio. In questo primo semestre del ritorno della politica alla guida dell’Ente è stata data la massima importanza a scuole, viabilità ed interventi per la promozione turistica su tutto il territorio provinciale.

Approvati anche i riconoscimenti di alcuni debiti fuori bilancio in seguito a sentenze della Corte d’Appello di Palermo e della Corte suprema di Cassazione. Tutti i punti sono stati approvati all’unanimità.