Perché stiamo firmando?

​L’acqua è un diritto fondamentale, non una merce.

A Canicattì, però, questo diritto è quotidianamente calpestato da una gestione che non risponde ai bisogni reali dei cittadini. Questa iniziativa nasce per dare voce a chi vive sulla propria pelle i disagi di un sistema idrico inefficiente e per chiedere una gestione pubblica del servizio di qualità.

​Invitiamo tutti i cittadini a firmare, in particolare chi si ritrova in una o più di queste situazioni:

​Erogazione Insufficiente: Ricevi acqua in quantità tale da non coprire nemmeno il fabbisogno primario della tua famiglia?

​Tempi di Attesa Infiniti: Sei costretto a subire turnazioni con intervalli lunghissimi che rendono impossibile una vita dignitosa?

​Turnazione Assente: Sei regolarmente allacciato alla rete ma l’acqua dai tuoi rubinetti non arriva mai?

​Zone Non Servite: Vivi in un’area priva di infrastrutture e oggi ti viene negata ogni possibilità di approvvigionamento in barba alle autorizzazioni ricevute nel passato?

​Strade Dissestate: Il manto stradale vicino a casa tua è distrutto da perdite idriche mai riparate, con spreco di risorsa e pericolo per la viabilità?

Acqua non potabile o inquinata: Ricevi l’acqua ma sei costretto comunque ad approvvigionarti in maniera alternativa perché il liquido è palesemente sporco?

​Disservizi del Gestore: Hai presentato segnalazioni o reclami che sono stati ignorati, gestiti con ritardi inaccettabili o risolti in modo approssimativo?

​Non possiamo più restare in silenzio davanti all’inefficienza. Firmare significa pretendere trasparenza, investimenti strutturali e una gestione che metta al centro il cittadino, non il profitto.

​”Se anche tu sei stanco di rubinetti a secco e promesse mancate, non restare a guardare: vieni a firmare in massa per riprenderci il nostro diritto all’acqua!”