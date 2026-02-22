Nuovo furto di auto nella notte a Canicattì. Ignoti hanno portato via una Lancia Y che si trovava parcheggiata nei pressi dell’ abitazione del proprietario in via Colombo. La scoperta è stata fatta la mattina quando l’ uomo ha cercato di recuperare la vettura che aveva lasciato posteggiata la sera precedente. Indagini in corso da parte dei carabinieri ai quali è stata presentata regolare denuncia.