Nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri etnea, volto a prevenire e contrastare comportamenti illeciti e a garantire la sicurezza della collettività, i Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno deferito in stato di libertà un 18enne del posto per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il provvedimento è scaturito a seguito di una perquisizione personale eseguita d’iniziativa dai militari durante l’attività di controllo di un giardinetto pubblico; alla vista della pattuglia, il neomaggiorenne ha tentato di defilarsi ed è per questo atteggiamento guardingo che è subito stato sottoposto ad ulteriori accertamenti, tra cui una perquisizione personale.

In tasca, il giovane aveva un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 18 centimetri, con lama di 8 centimetri, detenuto senza giustificato motivo, che è stato ovviamente sequestrato e, il 18enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.