La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, tre giovani ritenuti responsabili del reato di tentato furto aggravato in concorso; uno di essi è stato altresì denunciato in stato di libertà per il reato di rifiuto di fornire le proprie generalità e per possesso ingiustificato di chiavi alterate. L’arresto, eseguito dagli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è maturato nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio.

Nello specifico, la scorsa notte, gli agenti sono intervenuti in via Cirrincione a seguito di una segnalazione, pervenuta su linea di emergenza 112, con la quale un cittadino segnalava la presenza di tre persone incappucciate che si aggiravano, con fare sospetto, dinanzi ad alcune attività commerciali ivi ubicate, utilizzando un oggetto metallico, nello specifico un piede di porco; uno di essi, distanziato dagli altri, svolgeva il ruolo di vedetta.

All’arrivo della volante, due dei giovani, che avevano già fatto accesso ad un’attività commerciale, tentavano di sottrarsi al controllo allontanandosi dal luogo, teatro dell’evento delittuoso e, nelle more dell’intervento, uno dei due gettava a terra, proprio sotto un’autovettura, un oggetto metallico. I due giovani venivano intercettati e prontamente bloccati dagli agenti. Il terzo giovane, individuato come vedetta, si dava alla fuga a forte velocità in direzione Fiera del Mediterraneo, a bordo di un veicolo Piaggio Porter.

Ulteriori volanti, sopraggiunte in ausilio, riuscivano a fermare, con non poche difficoltà, l’uomo dileguatosi a bordo del mezzo, il quale poneva in essere una condotta tale da mettere in pericolo l’incolumità degli operatori intervenuti e dei cittadini, rischiando, nell’occorso, di investire una giovane donna intenta ad attraversare la carreggiata. Dai successivi accertamenti, gli agenti constatavano che i tre uomini avevano tentato l’intrusione in quattro attività commerciali presso le quali venivano riscontrate varie forzature e danneggiamenti.

Alla luce dei fatti emersi i tre giovani sono stati tratti in arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso; l’uomo allontanatosi a bordo del Piaggio Porter è stato altresì tratto in arresto per resistenza a P.U. poiché inottemperante all’alt intimato dagli agenti. L’arresto è stato convalidato dalla locale Autorità Giudiziaria. Si accertava, inoltre, che due dei tre uomini risultavano essere gravati dalla misura di prevenzione personale dell’avviso orale del Questore.