All’inizio del mese di marzo lo svincolo di Caltanissetta Sud sulla strada statale 640 sarà interessato da chiusure temporanee delle rampe, necessarie per la posa del tappeto di usura nell’ambito delle attività di rifinitura a completamento dei lavori di ammodernamento dell’itinerario Agrigento–A19. Lo rende noto Anas, che spiega “Le chiusure saranno operative dalle ore 9:00 alle 19:00 nelle giornate dal 2 al 6 marzo e riguarderanno in fasi successive le rampe di uscita, quelle di immissione e la rotatoria di svincolo”.

Durante i periodi di chiusura nei giorni 2 e 3 marzo 2026 (Fase 1), per raggiungere Caltanissetta da Agrigento si potrà utilizzare lo svincolo Delia-Sommatino sulla SS 640 e la Strada Provinciale n. 5, mentre per il traffico proveniente dall’Autostrada A19 si potrà utilizzare lo svincolo SS 626, la Strada Statale SS 626 e la SS 640 dir, oppure lo svincolo Caltanissetta Nord e la via Borremans, recentemente ammodernata.

Nei giorni 4, 5 e 6 marzo 2026 (Fase 2), il traffico proveniente da Caltanissetta e diretto verso Agrigento potrà utilizzare la SP 5 reimmettendosi sulla SS 640 allo svincolo di Delia-Sommatino, mentre il traffico diretto verso l’A19 potrà utilizzare la SS 640 dir per raggiungere la SS 626 percorrendola in direzione Nord sino a reimmettersi sulla SS 640.

Le chiusure riguarderanno solo le rampe da e per Caltanissetta dello svincolo di Caltanissetta Sud. Pertanto, il traffico sull’asse principale della SS 640 non verrà interessato da limitazioni.

