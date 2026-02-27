Due giornate intense di formazione e confronto dedicate ai temi del bullismo, del cyberbullismo e della sicurezza in rete hanno coinvolto gli studenti di Canicattì il 24 e 25 febbraio, grazie all’iniziativa promossa dal Presidente del Kiwanis Club Parnaso, Rosalba Fiduccia.

Il 24 febbraio l’appuntamento si è svolto presso l’I.C. Giovanni Verga, mentre il 25 febbraio protagonisti sono stati gli alunni dell’I.C. Salvatore Gangitano.

Gli incontri, ai quali era presente anche una delegazione del club, si sono svolti in orario mattutino e in modalità mista (in presenza e da remoto) e hanno rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione e dialogo diretto con i ragazzi su fenomeni sempre più attuali e complessi.

In collegamento online è intervenuto il Chair del Kiwanis Distretto Italia San Marino per il bullismo, Modesto Lanci, che ha approfondito il tema del bullismo e del cyberbullismo, analizzandone cause, dinamiche e conseguenze psicologiche e sociali. Particolare attenzione è stata dedicata all’importanza della prevenzione e al ruolo fondamentale della scuola e della famiglia nel riconoscere i segnali di disagio.

Sempre da remoto ha portato il suo contributo la giovane Ottaviana Masia, Chair Branding, Marketing and Communication del Kiwanis Europe, focalizzando l’attenzione sull’uso consapevole dei social network, sulla responsabilità digitale e sull’impatto delle parole e delle immagini condivise online.

In presenza, il Commissario Capo della Polizia di Stato di Canicattì, Maria Pontillo, ha illustrato ai ragazzi i rischi connessi alla navigazione in rete, le principali tipologie di reato legate al cyberbullismo e gli strumenti di tutela previsti dalla legge. Il confronto diretto con gli studenti ha favorito un dialogo concreto e partecipato, con numerosi interventi e domande.

Le relazioni sono state arricchite da slide e filmati tematici, strumenti utili a rendere ancora più efficace il messaggio educativo e a stimolare la riflessione degli studenti.

A dare ulteriore prestigio all’iniziativa è stato il saluto istituzionale, in collegamento da remoto, del Governatore del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Basilio Valente, che ha ribadito l’impegno costante del Kiwanis nella tutela dei minori.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai dirigenti scolastici dei due istituti, sempre disponibili ad accogliere le proposte del Kiwanis e a collaborare per la crescita culturale e civile degli alunni.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso del Kiwanis volto a promuovere la cultura del rispetto, della legalità e della responsabilità digitale, nella convinzione che solo attraverso la collaborazione tra scuola, istituzioni e associazioni sia possibile costruire una comunità più consapevole e sicura per le nuove generazioni.