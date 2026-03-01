Per i rappresentanti di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Democrazia Cristiana, Grande Sicilia-Mpa e Udc “l’evento rappresenta un’occasione importante per ribadire il diritto del Sud ad avere infrastrutture moderne e competitive. Il Ponte sullo Stretto, insieme al potenziamento ferroviario e autostradale, è un’opera strategica per abbattere i costi dell’insularità, creare occupazione e favorire la transizione ecologica.

Superare il divario infrastrutturale significa restituire dignità e opportunità ai territori, collegando la Sicilia e la Calabria al resto d’Europa.”

Tutti i segretari regionali parteciperanno all’iniziativa che è stata promossa da numerose associazioni e movimenti civici “per confermare una visione che ci accumuna per il progresso, la coesione e lo sviluppo della Sicilia e del Mezzogiorno.”