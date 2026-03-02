Un incidente stradale di eccezionale gravità si è verificato oggi sulla strada statale che collega Naro a Camastra, in provincia di Agrigento, precisamente all’altezza del bivio per Agrigento. Il violento impatto ha coinvolto un camion e un’autovettura, con conseguenze che al momento appaiono drammatiche.

Secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell’ordine e dai soccorritori intervenuti sul posto, lo scontro sarebbe avvenuto in modo frontale o laterale (la dinamica esatta è ancora al vaglio degli inquirenti), probabilmente a causa di una manovra azzardata, una distrazione o condizioni della carreggiata sfavorevoli.

Soccorsi immediatamente attivati

Sul luogo dell’incidente sono giunti in pochissimo tempo, Squadre del 118 con ambulanze, polizia municipale, polizia di Stato eCarabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Il traffico sulla statale risulta temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni Si consiglia agli automobilisti di evitare la zona e utilizzare percorsi alternativi (ad esempio la SS 640 o strade provinciali interne, se possibile).

Il bilancio è tragico, un morto e diversi feriti.