Riprendono le iniziative del Bollino Rosa, Onda Ets, con un Open Day dedicato alla psoriasi previsto per l’11 Marzo. Garantite visite gratuite presso l’ambulatorio di dermatologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio di Agrigento”. Per prenotare è sufficiente contattare il numero telefonico 0922.442220 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00.
L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per la popolazione di informarsi, prevenire e prendersi cura di una patologia cronica che interessa molte persone e che, soprattutto nel genere femminile, può avere implicazioni cliniche particolarmente rilevanti.
Si occuperanno di garantire il servizio la dottoressa Laura Gaia Cantavenera, dermatologa, coadiuvata dall’infermiera Gioacchina Russello.