Il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha adottato cinque nuovi provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di altrettante imprese e sei preavvisi di informazione antimafia interdittiva a carico di altrettante ditte coinvolte, individuali e collettive, attive nei settori dei lavori pubblici.

I provvedimenti si inquadrano nell’ambito dell’attività di prevenzione condotta dalla Prefettura con il supporto delle Forze dell’Ordine e del Gruppo interforze antimafia.

I provvedimenti, condivisi in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Agrigento, hanno riguardato società coinvolte in operazioni di polizia giudiziaria condotte dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri su delega della Procura della Repubblica di Agrigento e della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.