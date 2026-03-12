Home Cronaca Canicattì Canicattì, domenica 15 serata di beneficenza per l’Ail CronacaCanicattì Canicattì, domenica 15 serata di beneficenza per l’Ail Di Redazione Canicatti Web Notizie - 12 Marzo 2026 “Canto per la vita”. Questo l’evento che si terrà domenica sera al teatro Sociale di Canicattì con lo scopo di raccogliere fondi per l’Ail “Alessio Lo Coco”. L’intervista alla presidente Enza Lo Coco. ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Pillole di storia – CANICATTÌ: SARIDDU L’ORBU E ALTRI VIOLINISTI DI STRADA “ORBI”… MA NON TROPPO Campobello di Licata, Ordinanza sulla viabilità Festa del Patriarca San Giuseppe a Campobello di Licata: gli appuntamenti di oggi Chiusura di un centro scommesse a Raffadali, dopo un controllo amministrativo della Polizia di Stato 38enne minaccia con coltello il comandante dei vigili urbani di Palma di Montechiaro: arrestato Agrigento, navette gratuite per la giornata conclusiva del “Mandorlo in Fiore” Ultime Notizie Pillole di storia – CANICATTÌ: SARIDDU L’ORBU E ALTRI VIOLINISTI DI STRADA “ORBI”… MA... Redazione Canicatti Web Notizie - 12 Marzo 2026 Il 3 ottobre 1860 Rosa Sena, nutrice di un bambino abbandonato a suo tempo nella ruota, fece una singolare richiesta agli amministratori del... Campobello di Licata, Ordinanza sulla viabilità Redazione Canicatti Web Notizie - 12 Marzo 2026 Ordinanza sulla viabilità, firmata dal sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana. Il provvedimento riguarda le vie Medici, della Resistenza e... Festa del Patriarca San Giuseppe a Campobello di Licata: gli appuntamenti di oggi Redazione Canicatti Web Notizie - 12 Marzo 2026 Festa del Patriarca San Giuseppe Campobello di Licata. Nella Chiesa di San Giuseppe, giovedì 12 Marzo, con inizio alle ore 17,30,... Ravanusa, Forza Italia: “Voto favorevole al nuovo Regolamento Edilizio. Un atto di responsabilità per... Redazione Canicatti Web Notizie - 12 Marzo 2026 Forza Italia esprime grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, avvenuta nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale. Un voto favorevole... Chiusura di un centro scommesse a Raffadali, dopo un controllo amministrativo della Polizia di... Redazione Canicatti Web Notizie - 12 Marzo 2026 Il Questore della Provincia di Agrigento Dott. Tommaso PALUMBO ha adottato, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, un provvedimento... 38enne minaccia con coltello il comandante dei vigili urbani di Palma di Montechiaro: arrestato Redazione Canicatti Web Notizie - 12 Marzo 2026 Momenti di tensione a Palma di Montechiaro, dove un trentottenne e’ stato arrestato dopo aver seminato il panico negli uffici comunali. L’uomo, furioso con... Agrigento, navette gratuite per la giornata conclusiva del “Mandorlo in Fiore” Redazione Canicatti Web Notizie - 12 Marzo 2026 Ad Agrigento domenica prossima 15 marzo, in occasione della giornata conclusiva della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, la TUA SRL e la SAIS...