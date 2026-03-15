Tragedia a Sant’Angelo Muxaro, nell’agrigentino. Un uomo del posto di 57 anni è morto in seguito all’incendio divampato all’interno del suo appartamento in via Cesare Battisti. Non è ancora chiara la causa che ha innescato il rogo.

In breve tempo l’abitazione è stata avvolta dalle fiamme che non hanno lasciato scampo all’uomo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti ben cinque mezzi dei Vigili del fuoco. Quando i pompieri sono riusciti ad entrare nell’appartamento hanno trovato il cadavere del 57enne.