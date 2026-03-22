Home Cronaca Clochard trovato morto al Foro Italico a Palermo Cronacacronaca sicilia Clochard trovato morto al Foro Italico a Palermo Di Redazione Canicatti Web Notizie - 22 Marzo 2026 Un clochard è stato trovato morto nel parco del Foro Italico a Palermo. A segnalare la presenza della vittima alcuni passanti. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte e gli agenti di polizia. ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Precipita dalla torre dell’Università: morto studente siciliano di 20 anni Campobello di Licata , 84enne consegna tutti i gioielli a truffatore, al telefono si era spacciato per il nipote Canicattì, dai domiciliari minaccia la mamma per i soldi, lei lo denuncia: arrestato Ravanusa insorge contro la crisi idrica (Video) Campobello di Licata, Lavori messa in sicurezza della discarica Giornata della donazione di sangue a Campobello di Licata Ultime Notizie Precipita dalla torre dell’Università: morto studente siciliano di 20 anni Redazione Canicatti Web Notizie - 22 Marzo 2026 Tragica morte di uno studente siciliano di 20 anni, avvenuta a Padova, all’interno dell’Università. Il giovane studente, originario di Marsala, è precipitato dalla torre... Campobello di Licata , 84enne consegna tutti i gioielli a truffatore, al telefono si... Redazione Canicatti Web Notizie - 22 Marzo 2026 Ancora una truffa in provincia di Agrigento. Questa volta lo stratagemma utilizzato dal malvivente non è stato quello di spacciarsi per un carabiniere ma... Canicattì, dai domiciliari minaccia la mamma per i soldi, lei lo denuncia: arrestato Redazione Canicatti Web Notizie - 22 Marzo 2026 Nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari avrebbe minacciato di morte la madre per farsi consegnare i soldi destinati all’acquisto di sostanza stupefacente. Il genitore,... Ravanusa insorge contro la crisi idrica (Video) Redazione Canicatti Web Notizie - 22 Marzo 2026 Il comune di Ravanusa dice no alla mancanza d’acqua e a una gestione del servizio idrico che viene ritenuta intollerabile. Il sindaco Salvatore Pitrola... Campobello di Licata, Lavori messa in sicurezza della discarica Redazione Canicatti Web Notizie - 22 Marzo 2026 Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale sita in contrada ""Musta-Favarotta"". Il Comune ha determinato la liquidazione, che ammonta... Giornata della donazione di sangue a Campobello di Licata Redazione Canicatti Web Notizie - 22 Marzo 2026 Giornata della donazione di sangue a Campobello di Licata. L'Associazione volontari italiani del sangue - Avis ha raccolto 13 sacche di sangue. La... Ruba cinque bottiglie di champagne al centro commerciale, denunciata 23enne Redazione Canicatti Web Notizie - 22 Marzo 2026 È stata immortalata dalle telecamere di sicurezza mentre nascondeva cinque bottiglie di champagne nel suo zaino. È successo ad Agrigento dove una ventitreenne è...