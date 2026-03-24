Il 10eLotto premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 20 marzo 2026, è stato centrato un colpo da 1 milione di euro a Ragusa presso il punto vendita in Viale dei Platani. Si è trattata della vincita più alta della giornata – oltre che dell’anno – ottenuta grazie ad un “10” (25-29-42-43-48-49-50-51-84-86) e una giocata da 3 euro. Sempre in Sicilia sono andati altri premi per un valore complessivo di 20.500 mila euro. Ancora nell’estrazione di venerdì 20 marzo, in Piazza della Vittoria a Carini, in provincia di Palermo, colpo da 10.500 euro grazie ad un “6” Doppio Oro, mentre in Via Isnello a Collesano, in provincia di Palermo, un “7” Doppio Oro vale 5mila euro. Infine, sabato 21 marzo in Via Gioacchino Iacono a Comiso, in provincia di Ragusa, vinti 5mila euro con un “8” Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 924,5 milioni da inizio anno.