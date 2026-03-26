Sabato 28 marzo 2026, al Teatro Gregotti dell’Università di Palermo (Edificio 17, Campus di Viale delle Scienze), si terrà la nuova edizione del GNU/Linux Meeting, l’evento di riferimento per la comunità open source siciliana organizzato dall’associazione Sputnix con il patrocinio e la collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo.

Giunto alla sua 25ª edizione consecutiva (dal 2002 nessun anno è stato saltato, nemmeno durante la pandemia del 2020, quando si è svolto online), il Meeting celebra un quarto di secolo di promozione del software libero, dell’hardware aperto e dell’educazione tecnologica in Sicilia.

Due anime in una giornata: mattina riservata, pomeriggio aperto a tutti

La giornata si divide in due sessioni distinte:

Mattina (8:30–13:30) – Sessione tecnica riservata e a numero chiuso (costo 5 €, 3 CFP per ingegneri). Prenotazione obbligatoria su palermo.ordingegneri.it.

Focus su intelligenza artificiale, modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), vLLM, workflow robotici e impatto ambientale dei data center.

Pomeriggio (15:00–18:00 circa) – Sessione libera, gratuita e aperta a tutti: studenti, classi scolastiche, appassionati, famiglie e pubblico generale. Diretta streaming su YouTube (link su linuxmeeting.it).

Il programma completo

Mattina – Sessione con crediti formativi (3 CFP)

08:30 Registrazione

09:00 Saluti istituzionali – Vincenzo Di Dio (Presidente Ordine Ingegneri Palermo)

09:30 Claude per il networking – Vincenzo Virgilio

10:00 Oltre il fine-tuning: Modelli a manetta con vLLM – Fabrizio Soppelsa

10:40 L’illusione del pensiero negli LLM – Gabriele La Milia

11:20 Il cubo di Rubik ci rende intelligenti? – Gabriele Lo Cascio

12:00 DataCenter: l’effetto sul territorio – Danilo Lo Bello

13:15 Dibattito aperto

Pomeriggio – Sessione libera e gratuita

15:00 Claude per un cuore pediatrico – Vincenzo Virgilio

15:40 Modelli Open per lo sviluppo del codice – Francesco Passantino

16:20 Il tempo nell’era dell’intelligenza artificiale – Daniele Mondello

17:00 Simulazione di workflow robotici – Michael Giuseppe Aglieri

17:40 Framework Multi-Agentico No-Code – Gabriele Richiusa

Sputnix: 34 anni di open source in Sicilia

Sputnix (inizialmente Sicilian Pluto User Team) nasce nel 1992 sulla rete FidoNet come gruppo di supporto Linux nell’Hub 500 siciliano. Dal 2001 diventa associazione riconosciuta e da allora organizza ogni anno il Linux Day (25 edizioni consecutive a Palermo, oltre 60 eventi totali in Sicilia tra Palermo, Trapani, Partinico, Alcamo e Catania) e il GNU/Linux Meeting all’Università di Palermo.

Record storico: 2016, 7 location in 4 città in un solo giorno. Stima conservativa dei partecipanti totali in 25 anni: oltre 15.000 tra ingegneri, studenti, classi scolastiche e pubblico generale.

Collaborazioni e ospiti internazionali

Negli anni Sputnix ha portato a Palermo figure leggendarie del software libero:

Richard Stallman (fondatore GNU e Free Software Foundation) – più volte ospite (2014, 2017)

Luis Falcón (GNU Health) – 2017 e IX International GNU Health Conference 2024 proprio al Teatro Gregotti

Jon “maddog” Hall (Linux International, LPI) – 2023 in Sala Pio La Torre all’ARS

John Sullivan (direttore esecutivo Free Software Foundation)

Flavia Marzano, Max Roveri (LPI Italia), Gen. Domenico Sileo (Esercito Italiano), e molti altri.

Collaborazioni stabili con Ordine degli Ingegneri di Palermo e Trapani, Consulta Regionale Ordini Ingegneri Sicilia, GARR, Rotary, Comune di Palermo e Università degli Studi di Palermo.

Perché partecipare

Il GNU/Linux Meeting non è solo un convegno tecnico: è un’occasione per riflettere su un futuro digitale aperto, etico e sostenibile. Linux, Arduino, modelli open source, software libero nella PA e nella sanità, impatto ambientale dell’IA: temi che riguardano tutti, non solo gli addetti ai lavori.

Ingresso pomeridiano gratuito e aperto a tutti (scuole benvenute).

Streaming live su YouTube per chi non può essere presente fisicamente.

Info e prenotazioni

→ Sito ufficiale: linuxmeeting.it

→ YouTube Sputnix per diretta pomeridiana

→ Crediti formativi ingegneri: palermo.ordingegneri.it