Sono 5 i posti disponibili a Palermo per i giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano partecipare al Servizio Civile Universale 2026/2027 con SOS Il Telefono Azzurro ETS, la Fondazione che da quarant’anni si impegna quotidianamente per promuovere il rispetto dei diritti di bambini e adolescenti, proteggendoli da abusi e violenze che potrebbero compromettere il benessere e la crescita.

All’interno del Servizio Civile Universale, Telefono Azzurro propone progetti che mettono al centro la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, offrendo ai giovani la possibilità di contribuire concretamente alle attività di ascolto, prevenzione e sensibilizzazione sui temi del benessere e della protezione dei minori.

Nello specifico, i posti disponibili nel capoluogo siciliano sono distribuiti su due progetti:

2 posti per il progetto “Pronti all’ascolto”, in cui i volontari ricopriranno il ruolo di “facilitatore e promotore” dei servizi di ascolto, sperimentando le tecniche per supportare un ascolto attivo e creare un legame di fiducia con i giovani e gli adulti che segnalano le loro situazioni agli operatori;

3 posti per il progetto “Una rete per i giovani”, finalizzato alla promozione di iniziative di sensibilizzazione dei progetti della Fondazione ai Dirigenti scolastici e all’organizzazione di iniziative rivolte agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado.

I due diversi percorsi mirano a rafforzare le attività di ascolto, supporto e sensibilizzazione sui diritti dei bambini e degli adolescenti, contribuendo alla costruzione di una rete di protezione e supporto sempre più capillare sul territorio.

Durante l’anno di servizio, i partecipanti potranno sviluppare capacità in ambito comunicazione, lavoro di squadra e gestione di progetto, oltre a intraprendere un percorso di crescita personale e di orientamento verso il proprio futuro professionale.

Scadenza e come fare domanda

Ai progetti di Servizio Civile Universale promossi da Telefono Azzurro in collaborazione con AICS possono partecipare i giovani italiani ed europei tra i 18 e i 28 anni. Gli operatori volontari selezionati saranno inseriti nei progetti sottoscrivendo un contratto con il Dipartimento della durata di 12 mesi per un impegno di 25 ore settimanali. Per lo svolgimento del servizio ai volontari sarà inoltre corrisposto un assegno mensile di € 519,47. Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda Online), entro le ore 14 dell’8 aprile 2026. È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto e una sola sede https://domandaonline.serviziocivile.it