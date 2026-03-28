Vengono dall’Unione Europea le risorse che saranno utilizzate per riqualificare spazi universitari a Palermo e ad Enna: sei nel capoluogo siciliano e uno nel centro dell’Isola.

Il finanziamento da 13,1 milioni di euro

La Regione Siciliana ha finanziato con una dotazione complessiva di 13,1 milioni di euro del Programma regionale Fesr 2021-2027 sette interventi di riqualificazione degli spazi didattici e delle infrastrutture universitarie: sei saranno realizzati nell’ateneo di Palermo, uno in quello di Enna.

“Questa misura – afferma l’assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, Mimmo Turano – fa parte del piano di riqualificazione dell’edilizia universitaria messo a punto dal governo Schifani. Continuiamo a investire nell’ammodernamento delle infrastrutture per aiutare le università a migliorare la propria offerta formativa, che passa anche dal potenziamento degli spazi e degli ambienti didattici”.

Ecco tutti i progetti finanziati, quali strutture si rifaranno il look

Entrando nel dettaglio, i progetti finanziati con i fondi comunitari riguardano: la ristrutturazione dell’aula Latteri e dell’aula ex Dermatologia del Policlinico universitario di Palermo (626 mila euro); la riqualificazione e l’adeguamento delle vie di esodo delle aule F120 e F010 del Campus di Parco d’Orleans (680 mila euro) e gli interventi sulle vie di esodo e sull’accessibilità delle aule del dipartimento di Matematica e Informatica in via Archirafi 34 (520 mila euro) così da migliorare le condizioni di sicurezza degli ambienti didattici.

Un campus universitario nel Trapanese

Un altro intervento riguarda la ristrutturazione e la riqualificazione degli immobili, di proprietà dell’Ente di sviluppo agricolo, del complesso Campo Carboj a Castelvetrano, in provincia di Trapani (7,3 milioni di euro), dove l’ateneo di Palermo realizzerà un campus universitario con aule e laboratori per l’alta formazione, la ricerca e sperimentazione in ambito agrario; 4 milioni di euro, infine, saranno destinati alla riqualificazione e all’adeguamento energetico della sede del rettorato dell’Università Kore di Enna (4 milioni di euro).

Il decreto è stato pubblicato dall’Ufficio speciale per l’edilizia scolastica