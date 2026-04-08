I militari della Stazione Carabinieri di Castellammare del Golfo, hanno arrestato un italiano 45enne del posto, per resistenza, lesioni e danneggiamento aggravato. I Carabinieri intervenuti in seguito a una segnalazione di un uomo in stato di alterazione intento a molestare, in quel centro, una donna con la quale avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale, al loro arrivo hanno individuato la donna che con difficoltà cercava di allontanare il molestatore da sè soccorrendola e mettendola in sicurezza, a quel punto il 45enne si è scagliato sui militari aggredendoli e danneggiando la loro autovettura per poi essere bloccato e arrestato. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, il 45enne è stato sottoposto alla misura cautela dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Molesta una donna e poi aggredisce i Carabinieri: arrestato 45enne
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