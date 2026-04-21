Quando arriva il momento di scegliere un regalo e si punta, obiettivo comprensibile, a stupire il destinatario, si può fare riferimento ad alcune alternative che, a ragione, possono essere definite evergreen.

In cima alla lista troviamo i doni enologici. Il bello della scelta di regalare bottiglie di vino riguarda la possibilità di donare momenti speciali anche a chi non ha la passione per il bere bene: il vino, infatti, è un linguaggio universale, che aiuta a costruire ricordi preziosi con le persone care.

Quali sono le etichette migliori da scegliere? Ecco la classica domanda da un milione di dollari. Se non si entra nello specifico, la gamma di scelte è immensa. Si possono, per fortuna, prendere in considerazione diversi criteri che aiutano a destreggiarsi al meglio. Il primo è il prezzo. Chi ha intenzione di spendere una cifra attorno ai 25-30 euro a bottiglia, sa che può andare sul sicuro con vitigni storici la cui fama non conosce crisi.

Molto utile è consultare blog sul vino come quello dell’e-commerce Tannico, tra i punti di riferimento nel settore in Italia: qui si possono trovare consigli a dir poco azzeccati per regali enologici con prezzi entry level.

Un esempio su tutti? Il Chianti Classico, un’etichetta fra le più importanti a livello nazionale e un nome capace di evocare, fin dal primo momento, scenari idilliaci all’insegna di verdi colline e borghi dove il tempo sembra essersi fermato.

Fra le annate più recenti, quella del 2022 del DOCG spicca per la struttura piacevole.

Rimaniamo attorno ai 25 euro e ci spostiamo nel magico Trentino Alto Adige: questa meravigliosa Regione si contraddistingue per peculiarità climatiche che vanno dal forte sbalzo termico tra giorno e notte, aspetto basilare per preservare l’acidità dell’uva, fino alle temperature miti.

Nasce in questa terra un altro vino perfetto da donare se si ha intenzione di mantenersi entro una spesa media per bottiglia: parliamo del Trento DOC Maximum Blanc de Blancs. Vino a tutto pasto, è il regalo ideale per chi ama portare in tavola piatti a base di pesce.

Legato a una cantina che non ha bisogno di presentazioni e che, da sola, ha un brand che parla di assoluta esclusività, ossia Ferrari, è un’ottima alternativa per chi vuole fare bella figura ma, nel contempo, rimanere nei binari di quei regali classici che mettono d’accordo tutti e che sanno di convivialità in famiglia.

La Toscana con la meraviglia del Chianti è un’alternativa eccellente anche per chi vuole spendere una cifra un po’ più alta e andare oltre ai 30 euro: il Classico DOCG del 2021 è una chicca raffinata che, quando si scopre il bouquet, incanta con sentori a base di viola e di frutti come il ribes e le ciliegie, in una sinergia che celebra la vera eleganza.