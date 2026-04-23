

Il quinto incontro internazionale del progetto bestHONEY (Bringing Hygiene, Packaging and

Production Standards for Best Honey to EU Level), diretto dalla Direzione Provinciale dell'Agricoltura

e delle Foreste di Eskişehir nell'ambito del Programma Erasmus+ Partenariati di Cooperazione

Professionale, si è svolto a Compiègne, in Francia, dall'8 al 10 aprile 2026.

Il progetto che coinvolge Francia, Italia (Agrigento e Bari) e Spagna, è iniziata con una cerimonia di

apertura presso l'istituto ospitante, l'Università Tecnica di Compiègne. Intervenendo alla cerimonia

di apertura, la Prof.ssa Claire Rossi ha espresso la sua soddisfazione nell'ospitare il progetto e ha

sottolineato l'importanza dei progetti Erasmus+ in termini di cooperazione istituzionale e

apprendimento reciproco.

Il responsabile del progetto, Yüksel ÇİL, direttore provinciale dell'agricoltura e delle foreste di

Eskişehir, nel suo intervento ha sottolineato l'importanza dei progetti di cooperazione professionale

con i paesi dell'Unione Europea .

La coordinatrice del progetto, la veterinaria Dott.ssa Hatice Olcay, ha informato i partecipanti sulle

attività svolte finora, sul lavoro da svolgere in futuro e sull'utilizzo del budget.

Dopo le presentazioni dell'incontro, i partecipanti hanno effettuato una visita tecnica a un

impianto apistico vicino al villaggio di Vieux-Moulin, a circa 12 chilometri da Compiègne.

Il primo giorno del programma, è stata effettuatala presentazione del lavoro svolta dal Dott.

Salvatore Pacinella .

Nel pomeriggio è stata effettuata una visita a un'azienda apistica a conduzione familiare nella zona

rurale di Menevillers, a 25 km da Compiègne.

Il secondo giorno dell'incontro , è stata effettuatala presentazione del lavoro svolta dal Dott.

Raffaele Elia.

Inoltre nelle stesse giornate sono state esposte le relazioni dei partecipanti degli altri stati che

hanno contribuito al progetto con delle presentazioni.

Al termine del programma, l'istituzione ospitante ha consegnato gli attestati ai partecipanti e

l'incontro si è concluso con scambi di auguri.