Otto colpi di pistola calibro 22 esplosi nella notte del 20 aprile contro un diciannovenne nella sua abitazione a Canicattì. Il Gip del Tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha disposto il carcere per tre giovani.

Secondo la ricostruzione, il ragazzo ha ricevuto insistenti telefonate, poi si e’ affacciato alla finestra vedendo quattro persone vestite di scuro. Uno ha esploso i colpi con una pistola. Durante l’aggressione la vittima ha ricevuto su Instagram la foto di un uomo con passamontagna e mitra, seguita dal messaggio: “Per questa non c’è bisogno di mira. Stai pronto”.

La sparatoria è l’epilogo di mesi di intimidazioni iniziate nel settembre 2025 con un ferimento da arma da taglio. Il gip ha evidenziato “l’allarmante pericolosità sociale” disponendo la custodia cautelare.