Finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta in collaborazione con colleghi del comando di Agrigento, hanno arrestato in flagranza di reato, uno spacciatore e sequestrato, complessivamente, circa 23 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, e denaro contante per circa 86.000 euro, ritenuto provento di attività illecita. L’operazione antidroga è stata condotta da Fiamme gialle del gruppo di Caltanissetta e della sezione Goa del Nucleo di Pef con la collaborazione della Tenenza di Licata.

L’arrestato è un agrigentino bloccato mentre ritirava, da uno spedizioniere, un pacco contenente 10 chili di hashish. Durante una successiva perquisizione sono stati sequestrati altri 13 chili circa di marijuana e hashish e 86mila euro in contanti. L’arrestato è stato condotto in carcere. Secondo stime degli investigatori la droga avrebbe avuto un valore di mercato di circa 400mila euro.