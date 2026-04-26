È stato prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi siciliani al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200 mila prestazioni annue. Questo grazie a un emendamento a firma del capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca al ddl stralcio sulla sanità approvato oggi all’Ars.

“Questa proroga – dice De Luca – è fondamentale per i laboratori che non hanno aderito ad alcuna rete o consorzio, ma anche per i cittadini che potranno continuare a contare su un’organizzazione di prossimità che ha sempre offerto servizi di qualità. Questa è anche una risposta allo Stato centrale. Il Parlamento siciliano si è espresso ancora una volta in favore di una rete di laboratori diffusi capillarmente sul territorio e non su modelli centralizzati tanto amati da chi vuole fare economia sulle spalle del servizio e dei piccoli laboratori e soprattutto delle piccole comunità”.