Per agevolare l’accesso alle abitazioni in locazione sul mercato privato e favorire la riduzione dei canoni, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali ha previsto l’assegnazione di un contributo annuo di 3.000,00 euro ai nuclei familiari composti da almeno tre persone con un ISEE non superiore a 10.000,00 euro, calcolato sui redditi dell’anno 2024. Lo stanziamento complessivo disponibile ammonta a 5.000.000,00 euro.

È inoltre previsto un incremento annuo di 200,00 euro per ogni figlio dell’intestatario della scheda anagrafica oltre il primo.

Può presentare domanda l’intestatario di famiglia anagrafica (intestatario scheda) composta da almeno tre persone, in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza: italiana o di un Paese UE; oppure, per cittadini extracomunitari, titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità;

Residenza: nel territorio della Regione Siciliana da almeno due anni alla data di presentazione dell’istanza;

ISEE: indicatore del nucleo familiare non superiore a €10.000,00, calcolato sui redditi dell’anno 2024;

Assenza di proprietà: il richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto su immobili.

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari con contratti di locazione relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Il contributo annuo previsto è pari a €3.000,00, riconosciuto ai nuclei familiari aventi diritto indipendentemente dalla presenza di figli. È previsto un incremento di €200,00 per ogni figlio dell’intestatario scheda successivo al primo (art. 57, comma 3, L.R. 1/2026).

Esempi pratici:

Nucleo con intestatario + 2 fratelli: contributo di €3.000,00 (nessun incremento);

Nucleo con intestatario + 2 fratelli + 1 figlio: contributo di €3.000,00 (il primo figlio non dà incremento);

Nucleo con intestatario + 2 fratelli + 2 figli: contributo di €3.200,00 (incremento di €200,00 per il secondo figlio).

Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità.

DOCUMENTI NECESSARI

Per presentare la domanda, occorre allegare:

Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;

Copia del permesso di soggiorno CE o in corso di validità (solo per soggetti extracomunitari);

Attestato ISEE in corso di validità (non ISEE corrente), rilasciato dagli Uffici abilitati, basato sui redditi 2024;

Contratto di locazione per uso abitativo relativo all’abitazione principale coincidente con la residenza anagrafica, regolarmente registrato;

Ricevute di pagamento annuale dell’imposta di registro (salvo opzione cedolare secca, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

Il contratto di locazione può essere intestato anche a un altro componente del nucleo familiare, purché l’immobile corrisponda alla residenza anagrafica e all’abitazione principale dell’intestatario scheda richiedente.

COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La richiesta va compilata sull’Allegato B al D.D.G. n. 1100/S8 del 01/04/2026, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o sul sito istituzionale del Comune, e presentata:

Presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Cataldo;

O tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it

Termine perentorio per la presentazione delle istanze: entro le ore 12:00 del 17/06/2026.

GRADUATORIA ED EROGAZIONE

Seguendo le indicazioni regionali, il Comune trasmetterà l’elenco delle domande ammissibili al Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, che predisporrà due graduatorie regionali ordinate per valore ISEE crescente: una per i richiedenti e una per i beneficiari, quest’ultima nei limiti dello stanziamento disponibile, pari complessivamente a 5.000.000 di euro.

Per i soli beneficiari inseriti nella seconda graduatoria, il contributo verrà erogato direttamente dal Comune di residenza, a seguito dell’assegnazione delle risorse stanziate dalla Regione.

INFORMAZIONI UTILI

Per ulteriori chiarimenti o per ritirare il modulo di domanda (Allegato B):

Ufficio Servizi Sociali – Piazza Papa Giovanni XXIII (Segretariato Sociale) – San Cataldo, oppure contattare i seguenti recapiti telefonici: 0934/511226 – 0934/511268.