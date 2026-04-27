Durante un servizio a Casteltermini, il Carabiniere Scelto Marco Spina, di San Biagio Platani, mentre era in servizio a Casteltermini, si è reso protagonista di un intervento decisivo: insieme al Maresciallo Carmine Raffaele Talarico, è riuscito a salvare una persona in difficoltà, dimostrando prontezza, sangue freddo e straordinaria umanità.

“Un gesto di grande coraggio e senso del dovere che merita di essere raccontato e condiviso. Un’azione che va oltre il semplice compimento del proprio lavoro, è la testimonianza concreta di cosa significhi indossare una divisa con onore, mettendo al primo posto la vita e la sicurezza degli altri”, scrive il sindaco di San Biagio Platani, Salvatore Di Bennardo. “A Marco e al Maresciallo va il nostro più sincero ringraziamento e l’orgoglio di un’intera comunità.Esempi come questi ci ricordano ogni giorno il valore autentico del servizio e del sacrificio. Grazie per quello che fate, sempre”, conclude il sindaco.