Lucca Sicula, Santo Stefano di Quisquina, Castrofilippo, Favara, Licata e Ribera sono i sei Comuni agrigentini premiati a Misterbianco, nel catanese, dalla Regione Siciliana nell’ambito della manifestazione denominata “Maratona dei Sindaci dei Comuni virtuosi in Protezione Civile”, un evento dedicato ai comuni che hanno aggiornato il proprio piano di protezione civile.

Nel corso della maratona sono stati premiati i primi cittadini che si sono distinti per aver adeguato gli strumenti di sicurezza territoriale, contribuendo a rendere più efficiente la risposta delle comunità in situazioni di rischio.

“Stiamo lavorando costantemente, dice il sindaco di Lucca Sicula Salvatore Dazzo, in sinergia con gli uffici regionali, per il miglioramento di tutti gli aspetti che possono interessare vivibilità, sicurezza e accoglienza per cittadini e visitatori. Durante il mio intervento a Misterbianco – conclude Dazzo – ho voluto sottolineare l’importanza del lavoro che ho portato avanti in questi anni, che ha permesso a Lucca Sicula, tra le altre cose, di dotarsi di un Piano aggiornato di Protezione Civile, di migliorare le infrastrutture stradali in diversi quartieri, l’illuminazione pubblica e la rifunzionalizzazione dei nostri pozzi idrici, che erano stati abbandonati da almeno venti anni. Continuerò e continueremo a lavorare senza sosta per il benessere della mia comunità e del paese che tanto amiamo”.