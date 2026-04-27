Straordinaria raccolta di sangue dell’Avis a Campobello di Licata. Sono state raccolte quattro sangue di sangue e una pre-donazione (idoneita’ a raccogliere sangue). La donazione si e’ tenuta nei locali dell’ associazione, in via Nicotera, nelle immediate vicinanze della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia””. Ancora prima, erano state incamerate 16 sacche di sangue e due idoneita’.

La successiva donazione di sangue e’ in programma il 3 Maggio.

giovanni blanda